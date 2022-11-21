"Газпром" виграв суд у Польщі щодо фінансування "Північного потоку"

https://racurs.ua/ua/n177043-gazprom-vygrav-sud-u-polschi-schodo-finansuvannya-pivnichnogo-potoku.html

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Польський суд з питань конкуренції та захисту прав споживачів скасував рішення антимонопольного відомства Польщі (UOKiK) про накладення на російський «Газпром» штрафу на 6,2 млрд євро.

Рішення польського суду 21 листопада викликало здивування в UOKiK, яке планує оскаржувати його, пише агенція AFP.

Загрози, про які ми говорили, презентуючи рішення, сьогодні чітко проглядаються не лише в Польщі, а й у всій Європі, — зазначив президент UOKiK Томаш Хростний.

Польське антимонопольне відомство оштрафувало російського газового монополіста у жовтні 2020 року.

Тоді UOKiK оголосило, що кредитні угоди, укладені між компаніями Nord Stream 2 AG, ПАТ «Газпром» і західними фінансовими інвесторами для цілей фінансування проєкту «Північний потік-2», за антимонопольним законодавством Польщі були концентрацією.

Польща належить до тих країн-членів ЄС, що виступала проти спорудження газогону «Північний потік-2», вважаючи його політичним проєктом. Уряд ФРН раніше наголошував, що спорудження цього газогону не має нічого спільного з політикою і має винятково економічні цілі. Схожу позицію щодо цього мала й росія.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну від запуску «Північного потоку-2» вирішили відмовитися. Наприкінці вересня внаслідок диверсії сталися вибухи на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2». В уряді Німеччині вважають, що пошкодження ниток газогону «Північний потік-2» унеможливлюють його експлуатацію.

Раніше Арбітражний суд у Стокгольмі зобов’язав фінського газового оператора Gasum виплатити «Газпрому» 300 млн євро з відсотками. Шведський арбітраж визнав правомірним указ президента країни-агресора володимира путіна про переведення платежів за газ в рублі. Польське видання Energia.rp.pl уточнило при цьому, що тепер «Газпром» подасть до суду на інших своїх клієнтів в ЄС, які також відмовилися платити в рублях.

Тим часом Німеччина ухвалила рішення націоналізувати дочірній холдинг «Газпрому», завершуючи процеси, які тривали з весни 2022 року. Націоналізують активи російської компанії й у Польщі.

Рішення націоналізувати колишню «доньку» російського енергетичного гіганта, яка раніше називалася Gazprom Germania, уряд Німеччини ухвалив після того, як Єврокомісія погодилася надати країні допомогу в розмірі 225,6 млн євро для придбання 100% акцій SEFE.

Передача SEFE у власність держави допоможе Німеччині гарантувати безпеку постачання газу і таким чином знизити залежність країни від російських енергоресурсів на тлі війни в Україні.