Євросоюз ухвалить десятий пакет санкцій проти росії до роковин вторгнення в Україну

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Євросоюз ухвалить десятий пакет санкцій проти росії до роковин вторгнення в Україну — 24 лютого, а щодо білорусі — ще раніше.

Про це повідомляє кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк, підтверджуючи інформацію Reuters.

Потім на початку березня ЄС може переглянути стелю цін на російську нафту.

Нові санкції, зокрема, передбачають синхронізацію обмежень, введених проти росії та білорусі.

білорусь можуть залишити без західної електроніки та техніки. Польська радіостанція RMF раніше повідомила, що серед обмежень, щодо яких триває дискусія, є також такі напрямки:

ембарго на постачання озброєнь та техніки подвійного призначення;

ембарго на ввезення побутової техніки і предметів розкоші;

обмеження для білоруських банків, до яких росіяни їздять знімати гроші.

Дев’ятий пакет було введено у грудні і він став відповіддю на перехід росії до ракетного терору проти цивільних об'єктів в Україні після військових невдач на фронті.

Євросоюз — найближчий і найбагатший торговий партнер росії — вже розірвав майже всі зв’язки з нею, і варіантів для подальшого посилення санкцій небагато. До того ж для їх затвердження потрібна єдність 27 країн блоку, проте домогтися його щоразу важче, оскільки санкції та відповідь Кремля на них б’ють по кишені населення Європи, що переживає енергетичну кризу.

Однак ЄС наполягає, що підтримуватиме Україну до кінця і досі йому вдавалося переконати навіть Угорщину, яка відкрито закликає згорнути санкції задля відновлення європейської економіки.

Про новий пакет санкцій, напевно, поговорять на зустрічі в понеділок, 23 січня міністри закордонних справ країн ЄС, проте жодних рішень ухвалено не буде, пише Рейтер.

Серед можливих варіантів найпростіший — розширити список санкцій осіб, причетних до російської агресії. Більш рішучі заходи, подібні до розриву в атомній енергетиці та ембарго на алмази, давно обговорюються, але не знаходять підтримки більшості.