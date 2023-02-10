Учені шукають нові шляхи протидії коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n179803-ucheni-vyyavyly-zahysnu-funkciu-organizmu-yaka-blokuie-zarajennya-koronavirusom.html

Ракурс

Учені з Університету Сіднея (Австралія) виявили в легенях білок, який блокує вірус SARS-CoV-2 і формує природний захисний бар'єр в організмі людини.

Цей білок — LRRC15 — є вбудованим рецептором, який зв’язує вірус SARS-CoV-2, не передаючи інфекцію далі, повідомляє видання EurelAlert.

Наголошується, що це дослідження пропонує багатообіцяючий шлях до розробки нових препаратів для запобігання вірусної інфекції, спричиненої такими коронавірусами, як COVID-19, або для боротьби з фіброзом у легенях.

Разом з двома іншими групами, одна з Оксфорду, інша з Браунського та Єльського університетів у США, ми знайшли новий рецептор у білку LRRC15, який може зупинити SARS-CoV-2. Ми виявили, що цей новий рецептор діє шляхом зв’язування з вірусом і його секвестрування, що зменшує інфікування, — наголошують дослідники.

Вірус COVID-19 інфікує людину за допомогою білка-шипа, який прикріплюється до певного рецептора в наших клітинах. Для проникнення в клітини людини він передусім використовує білок ACE2. Клітини легень мають високий рівень рецепторів ACE2, саме тому вірус COVID-19 часто викликає серйозні проблеми в цьому органі інфікованих людей.

Як і ACE2, LRRC15 є рецептором для коронавірусу, тобто вірус може зв’язуватися з ним. Але на відміну від ACE2, LRRC15 не сприяє процесу інфікування клітини. Натомість він може прилипати до вірусу і знерухомлювати його, запобігаючи таким чином інфікуванню інших вразливих клітин.

Тобто LRRC15 діє як «молекулярна липучка» — прилипає до шипа вірусу, а потім відтягує його від клітин-мішеней.

По суті, вірус покритий іншою частиною липучки, і поки він намагається дістатися до головного рецептора, він може застрягти в цій сітці LRRC15, — наголошують учені.

LRRC15 присутній у багатьох місцях, таких як легені, шкіра, язик, фібробласти, плацента та лімфатичні вузли. Але дослідники виявили, що легені людини «світяться» LRRC15 після інфікування, на відміну від людей здорових людей, де його не помітно у великій кількості.

Ми вважаємо, що цей нещодавно ідентифікований білок може бути частиною природної реакції нашого організму на боротьбу з інфекцією, створюючи бар'єр, який фізично відокремлює вірус від клітин легень, найбільш чутливих до COVID-19, — резюмують учені.

Джерело: EurekAlert