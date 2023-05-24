Характер людини впливає на схильність до хабарництва

https://racurs.ua/ua/n183365-scho-zavajaie-ludyam-stavaty-habarnykamy-vstanovyly-ucheni.html

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Хабарництво є однією з найбільш поширених форм корупції, тож учені намагаються відшукати зв’язок між такою поведінкою та рисами особистості людей.

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Нове дослідження, результати якого опубліковані в Social Psychological and Personality Science, показує, що люди, схильні до почуття провини, менш схильні брати хабарі, особливо коли такий вчинок може завдати явної шкоди іншим людям.

Таких висновків дійшли учені зі Східнокитайського педагогічного університету, провівши два онлайн-експерименти за участю 2 тис. 82 осіб, поєднавши економічні ігри з вимірюванням особистості:

перше дослідження продемонструвало, що схильність до почуття провини негативно співвідноситься з отриманням хабарів;

друге дослідження виявило зв’язок між турботою людей про інших та готовністю взяти хабар.

Результати дослідження показали, що цей зв’язок між рисами характеру та поведінкою залежить від контексту — люди, схильні до почуття провини, більш чутливі до збільшення шкоди, і їхнє бажання брати хабарі сильніше стримується, коли шкода, пов’язана з хабарництвом, стає більш виразною.

Такий зв’язок між рисою та поведінкою посилюється, коли порушення передбачає більшу міжособистісну шкоду (наприклад, крадіжка, вбивство), але послаблюється, коли йдеться про меншу міжособистісну шкоду, — зазначають дослідники.

Також учені помітили, що для осіб з високим рівнем відчуття провини вплив кількості жертв на поведінку щодо хабарів різко змінюється, якщо хтось постраждав.

Ця цікава закономірність вказує на те, що зв’язок між відчутністю шкоди та поведінкою хабарників може бути нелінійним, особливо для осіб з високим рівнем відчуття провини, які, здається, більше переймаються присутністю жертви, але стають менш чутливими до кумулятивних негативних наслідків, — зазначають учені.

На думку дослідників, одне з можливих пояснень цієї закономірності може полягати в тому, що особи з високим ступенем відчуття провини можуть бути схильні використовувати деонтологічний принцип у своїй поведінці.

На їхню думку, якщо поведінка хабарника завдає шкоди інтересам іншої особи, вона є за своєю суттю неправильною, незалежно від її наслідків, — зазначають учені.

Водночас учені зазначають, що це дослідження виявило статистичний, а не причинно-наслідковий зв’язок між явищами, тож вони не можуть зробити остаточного висновку, що саме підвищення схильності до почуття провини відіграє провідну роль у зменшенні ймовірності корупційної поведінки.

Можливо, ключовий вплив на це мають інші моральні риси, які ще потрібно дослідити — такі як відповідальність, слухняність або конформізм.

Джерело: Social Psychological and Personality Science