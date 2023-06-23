Пентагон хоче передати Україні касетні боєприпаси - Reuters

https://racurs.ua/ua/n184378-pentagon-hoche-peredaty-ukrayini-kasetni-boieprypasy-reuters.html

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США вважають, що Україні допомогли б поставки касетних боєприпасів.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на заступника помічника міністра оборони США з питань росії, України та Євразії Лору Купер.

Київ раніше закликав членів Конгресу чинити тиск на адміністрацію президента Джо Байдена, щоб схвалити відправку в Україну покращених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM).

Касетні боєприпаси, заборонені більш ніж у 120 країнах світу, зазвичай випускають безліч невеликих розривних суббоєприпасів, які розлітаються великою територією і можуть призвести до загибелі мирних жителів.

Наші військові експерти підтвердили, що DPICM будуть корисними особливо проти окопів на полі бою, — сказала Купер.

За її словами, прогресу з поставками немає через існуючі обмеження Конгресу на надання DPICM та побоювання з приводу позиції союзників, додала вона.

Противники використання касетних боєприпасів попереджають, що через велику зону ураження вони можуть калічити та вбивати мирних жителів, а снаряди, які регулярно не розриваються, становлять небезпеку протягом багатьох років після закінчення конфлікту.

Конвенція 2008 року, який забороняє створення, впровадження та зберігання касетних боєприпасів, була узгоджений 123 країнами, у тому числі більшістю членів НАТО. США, росія та Україна відмовилися приєднатися до угоди.

З точки зору ефективності на полі бою ми вважаємо, це було б корисним, — сказала Купер.

З початку конфлікту Україна вже отримала багато зброї, в якій їй спочатку відмовляли, зокрема ракетні системи HIMARS, батареї ППО Patriot та танки Abrams, проте адміністрація Байдена та деякі конгресмени можуть вирішити, пише Рейтер, що касетні боєприпаси — це занадто.

На думку критиків, впровадження касетних боєприпасів поставило б Київ на одну дошку з росією, яка порушує конвенцію.

Однак прихильники постачання таких боєприпасів стверджують, що Україні важко тягатися з росією в озброєннях, а касетні боєприпаси могли б з успіхом компенсувати їй нестачу засобів боротьби з живою силою та бронетехнікою, і до того ж застосовувалися б там, де практично немає мирного населення.