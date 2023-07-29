Науковці реанімували хробаків віком 46 тисяч років з вічної мерзлоти Сибіру

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Науковці знайшли невелику групу хробаків давно вимерлого виду Panagarolaimus kolymaensis на глибині 40 м у вічній мерзлоті Сибіру. Вони жили в епоху пізнього плейстоцену. Вважається, що науковцям вдалося їх розморозити та відродити.

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Про це повідомив Sky news із посиланням на дослідження, оприлюднене у журналі PLOS Genetics.

Вчені зауважують, що насправді хробаки не були мертвими, а перебували в стані спокою, відомому як криптобіоз, який робить їхні життєві ознаки невизначеними. Раніше вчені мали лише докази того, що нематоди або аскариди здатні залишатися в такому стані до 40 років. Але ці істоти ще співіснували з шерстистими мамонтами.

Цей маленький черв’як тепер може потрапити до Книги рекордів Гіннеса через те, скільки часу він залишався у такому стані, — заявив старший автор дослідження, професор з Інституту молекулярної клітинної біології та генетики імені Макса Планка в Німеччині Теймурас Курцчалія.

Науковець порівняв реанімацію Panagarolaimus kolymaensis через 46 тис. років з казкою про сплячу красуню. Оживити черв’яків вдалося, давши їм їжу та воду. Вони проіснували менше місяця, проте відтоді породили понад 100 поколінь нових черв’яків.

Наразі вченим відомо дуже небагато тварин, здатних до криптобіозу. Це зокрема тихоходки, нематоди та мікроскопічні водяні організми, які називаються коловертками.

Вчені з’ясували, що у мерзлотних ґрунтах окремі види нематод змогли залишатися у стані криптобіозу впродовж геологічних періодів часу.