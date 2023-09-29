Причетні до отруєння Скрипалів російські диверсанти підірвали військові склади у Чехії у 2014 році - ДБР

https://racurs.ua/ua/n187762-prychetni-do-otruiennya-skrypaliv-rosiyski-dyversanty-pidirvaly-viyskovi-sklady-u-chehiyi-u-2014.html

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Державне бюро розслідувань повністю довело причетність російських спецслужб до вибухів у 2014 році військових складів у Чехії, де зберігалась зброя для України, а також військових складів у Сватово Луганської області у 2015 році.

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Про це Держбюро розслідувань повідомило на брифінгу.

29 вересня працівники ДБР у взаємодії із СБУ та за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора повідомили про підозри учасникам організованої групи:

колишньому начальнику головного управління генерального штабу збройних сил рф Ігорю Сєргуну (очолював відомство до 2016 року),

колишньому охоронцю путіна Олексію Дюміну, який з 2013 по 2015 роки обіймав посаду начальника сил спеціальних операцій російського гру,

командувачу сил спеціальних операцій збройних сил російської федерації генерал-майору Валерію Флюстикову,

командиру «161 Центру підготовки спеціалістів особливого призначення» головного управління генерального штабу збройних сил рф генерал-майору Андрію Авер’янову.

Генерал Авер’янов зараз входить до близького кола російського диктатора путіна та часто присутній на офіційних зустрічах найвищого рівня.

Також підозри отримали ще понад 25 безпосередніх організаторів та виконавців диверсії з числа російських спецслужб.

Серед них є й відомі любителі «Солберських шпилів» Анатолій Чепига та Олександр Мишкін. Підозру повідомили й спільникам російських диверсантів — зрадникам з України. Один з них безпосередньо керував БПЛА, яке скинуло вибухівку на Сватово. Це громадянин України з позивним «Старт», який у 2014 році приєднався до терористичної організації «Луганська народна республіка», а згодом почав працювати на російські спецслужби.

Після завершення всіх експертиз планується повідомити про підозру ще понад 50 діючим військовослужбовцям гу гш рф, які вчиняли диверсії на території України та ЄС.

ДБР надасть правоохоронним органам країн ЄС та партнерам інформацію про усіх встановлених військовослужбовців ГРУ рф задля перевірки, чи не перебувають вони на території цих країн з метою планування чергових диверсій.

Чеська «справа Мишкіна та Чепіги»

У ході спільного з представниками чеських правоохоронців розслідування працівники ДБР встановили, що саме російські диверсанти підірвали військові склади у Чехії у 2014 році. Важливу роль у цій диверсійній операції відіграли вже відомі за спробою отруїти Скрипалів у Солбері Мишкін та Чепіга.

За схожою схемою вони вчинили диверсію 29 жовтня 2015 року й на військовому складі у Сватово. Нагадаємо, у результаті підриву сталася пожежа, що спричинила детонацію боєприпасів, які вразили військову техніку.

Внаслідок вибухів і детонації боєприпасів через ворожу атаку знищено значну кількість військової техніки (76 одиниць), ракет і боєприпасів (понад 3 тис. тонн). Державі заподіяно матеріальних збитків на понад 71 млн грн. Загинули троє військовослужбовців ЗСУ та одна цивільна особа.

Зараз відпрацьовується версія щодо причетності цієї групи гру до вибухів на інших військових складах в Україні та за кордоном. Сьогодні вже можна стверджувати з високою долею вірогідності, що до більшості вибухів на українських та іноземних складах стояли саме ці підрозділи гру та виконавці.

Спецпризначенці рф підозрюються в організації вчинення та керуванні підготовкою диверсії як в Україні, так і Чехії — вчиненні з метою ослаблення держави вибухів, спрямованих на масове знищення людей та зруйнування і пошкодження об'єктів, які мають важливе оборонне значення, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 та ст. 113 КК України.

У квітні 2021 року чеські засоби масової інформації повідомляють, що до вибухів на складах могли бути причетні працівники російської розвідки, які брали участь в отруєнні російського подвійного агента Сергія Скрипаля у Великій Британії в 2018 році, ті самі «Олександр Петров» і «Руслан Боширов», чиї справжні імена, як пізніше з’ясували розслідувачі, — Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін.

Саме ці особи перед вибухами відвідували чеські склади боєприпасів як екскурсанти, повідомляло чеське видання Respekt. При цьому саме в час, коли обидва мали замовлені відвідини складу в Чехії, там якраз готувалися відвантажувати озброєння, що їх закупив відомий легальний болгарський торговець таким товаром Еміліан Ґебрев, який, найімовірніше, мав передати його Україні, що потерпала від війни Росії проти неї, і тому став ціллю нападу для ГРУ.

Пізніше, 2015 року, він також став об'єктом двох спроб отруєнь «Новичком», — як вважає болгарське розслідування, через те, що постачав озброєння Міністерству внутрішніх справ України і його Національній гвардії, які протистояли російській гібридній агресії на сході України.