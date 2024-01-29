Розстріли на Інститутській: прокуратура проситиме в апеляції довічного увʼязнення для обвинувачених

https://racurs.ua/ua/n191855-rozstrily-na-maydani-prokuratura-prosytyme-v-apelyaciyi-dovichnogo-uv-yaznennya-dlya.html

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Святошинський суд у вироку визнав всіх пʼятьох бійців спецроти київського «Беркуту» невинуватими за пунктами звинувачення у теракті, перешкоджанні мирним акціям протесту та незаконному заволодінні або поводженні зі зброєю.

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Як повідомляє проект Watchers, прокуратура наполягатиме в апеляції на поверненні до такої кваліфікації.

Про це після слухання 26 січня у коментарі Watchers повідомив прокурор Ігор Земсков. Адвокат Горошинський вважає, що беркутівців необхідно виправдати, саме це він і проситиме в суді.

Внаслідок розгляду Святошинський райсудом Києва Тамтура був виправданий повністю, Маринченко — засуджений до 5 років, але звільнений від відбування покарання через його попереднє перебування в СІЗО. Ще троє обвинувачених, які перебувають у розшуку, отримали обвинувальні вироки: Янішевський — довічне, Аброськін — 15 років, Зінченко — 15 років.

Пʼятеро підсудних у цій справі беркутівців — не єдині, хто брали участь у розстрілі протестувальників того дня на Інститутській як безпосередньо так і організаційно (наприклад, наказами). Цей вирок не означає, що більше нікого засудити за участь у розстрілі не можна — проте цей процес був першим, під час якого детально було встановлено обставини загибелі кожного з 48 вбитих протестувальників, спростовано низку версій та відверто пропагандистських наративів.

Суд у вироку визнав всіх пʼятьох невинуватими за пунктами звинувачення у теракті, перешкоджанні мирним акціям протесту та незаконному заволодінні або поводженні зі зброєю. Відтак, прокуратура наполягатиме в апеляції на поверненні до такої кваліфікації.

Прокуратура вважає, що 20-го лютого 2014-го року обвинувачені були виконавцями цілеспрямованої стратегії органів тодішньої влади щодо припинення акцій протесту, шляхом стрільби із вогнепальної зброї у натовп беззбройних людей, аби залякати їх та придушити протест.

На переконання слідства, суд помилково перекваліфікував дії Янішевського щодо частини потерпілих з обвинувачення в умисних вбивствах та замахів на них на опосередковані через підлеглих вбивства, вчинені через необережність.

Янішевський, зазначив Земсков, віддав наказ підлеглим (Аброськіну, Зінченку та іншим бійцям) на невибіркове застосування вогнепальної зброї і усвідомлював, що підлеглі будуть стріляти по неозброєних людях.

Суд у вироку вказав, що використання Тамтурою та Маринченком закріпленої зброї 20-го лютого 2014-го не доведено.

Проте, за даними прокуратури, такі висновки суду спростовуються доказами, які містять інформацію про застосування зброї цими двома обвинуваченими. Йдеться про балістичне дослідження 2х куль, знайдених та виданих свідком у справі та потерпілим Голоднюком.

Суд також дійшов висновку, що Зінченко, Аброськін та Маринченко нібито не заволоділи незаконно вогнепальною зброєю, яка зникла. Проте елементи зброї згодом виявили на дні річки Віта у Голосіївському районі міста Києва.

Раніше Голосіївський райсуд Києва засудив до 10 років позбавлення волі заочно Сергія Яковенка, який допоміг беркутівцям втекти після масових розстрілів протестувальників на вулиці Інститутській у Києві. За даними слідства, він також сприяв у знищенні використаної проти мітингувальників зброї.

Нові підозри

29 січня ДБР повідомило про підозру колишнім командирам спецпідрозділу «Беркут», що намагалися знищити зброю, з якої їхні підлеглі вбили учасників Революції гідності.

Як зазначили в Державному бюро розслідувань, 20 лютого 2014 року спецпризначенці на вулиці Інститутській у Києві вбили з цієї зброї 48 та поранили 90 учасників акцій протесту.