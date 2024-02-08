Сенат США провалив перший розгляд законопроекту про допомогу Україні

https://racurs.ua/ua/n192166-senat-ssha-provalyv-pershyy-rozglyad-zakonoproektu-pro-dopomogu-ukrayini-poperedu-druga-sproba.html

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Демократи у Конгресі та помірковані республіканці продовжують боротьбу за продовження фінансової та військової допомогиУкраїні.

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Сенат США 6 лютого не проголосував за обʼєднаний законопроект про безпеку кордону і міжнародну допомогу, який включає і фінансування для України. Відтак там перейшли до плану Б — розгляду міжнародної допомоги окремо.

Фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню без привʼязки до кордону поставили на процедурне голосування — перше з потрібних двох. Сенат це підтримав 58 голосами проти 41.

Друге процедурне голосування запланували на полудень четверга, 7 лютого (19.00 за Києвом). Цей етап вимагатиме 60 голосів. В разі успішного схвалення, сенатори зможуть перейти до розгляду законопроекту по суті.

Вечірнє засідання закрито, лідер більшості Шумер повідомив, що має намір винести на голосування питання щодо припинення дебатів щодо законопроекту про міжнародну допомогу США, який включає Україну, Ізраїль та держави Індо-тихоокеанського регіону о 12 годині дня за Вашингтоном 8 лютого ц.р. Тобто зараз Україні потрібно отримати ще щонайменше два голоси для того, аби справа зарухалась далі. Чи вдасться це зробити, дізнаємось вже скоро, — написала у Фейсбук посол України у США Оксана Маркарова.

Вона додала, що цей тиждень точно поб'є всі рекорди за кількістю телефонних розмов з Конгресом.

Сенат тепер повторно розгляне «чистий» законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без питання міграційної реформи, яке розділило республіканців і демократів

Законопроект на 118 млрд дол. зокрема виділення 60 мільярдів військової допомоги Києву, 14 мільярдів — Ізраїлю, а також 20 мільярдів на зміцнення південного кордону.

Раніше республіканці заявляли, що не голосуватимуть за двопартійну угоду щодо посилення імміграційної політики.

Президент Джо Байден розкритикував республіканців Сенату через провалене голосування за законопроєкт, до якого, зокрема, входить допомога для України.

Він звинуватив експрезидента Дональда Трампа в тому, що той телефонував і погрожував сенаторам-республіканцям «відплатою».