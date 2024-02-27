Заява Макрона про війська Заходу в Україні - Київ вітає, Кремль лякає, НАТО "на морозі"

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Лідери західних держав та експерти вкрай скептично оцінюють перспективу відправлення західних військ для захисту України.

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Після заяви Макрона на неформальному саміті в Парижі Чехія заявила, що не збирається відправляти війська в Україну. Президент Польщі назвав дискусію про це «найгарячішою»: наголосив, що рішення немає, а ентузіазму все ж небагато.

Прем'єр Словаччини: «я можу підтвердити, що є країни, які готові відправити свої війська в Україну, є країни, які говорять „ніколи“, серед яких Словаччина, і є країни, які кажуть, що цю пропозицію потрібно розглянути». Прем'єр-міністр Нідерландів і претендент на посаду генсека НАТО Марк Рютте сказав журналістам, що питання відправки військ не було в центрі уваги переговорів.

Офіційний представник Білого дому прокоментував це Reuters: США не планують надсилати ані свої, ані війська НАТО в Україну. Премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерcсон заявив, що для його країни питання відправлення військових в Україну є неактуальним на цей момент.

Заступник польського міністра оборони Цезарій Томчик теж заявив, що Польща не розглядає ідею відправлення своїх військових в Україну.

Вони висловлюють сумніви щодо реальності сценарію, про можливість якого у понеділок заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг:

Члени НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку. Ми робимо це з 2014 року та збільшили зусилля після повномасштабного вторгнення. Але планів надсилання бойових військ НАТО на українську територію немає.

Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров:

Мені здається, що ті, хто такі думки не те, що висловлює, а навіть допускає у своїй голові, повинні цю голову вживати на більш раціональні, безпечніші для Європи думки" (цитата з агентства ТАРС).

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк:

Заяви Макрона насамперед демонструють, що в Європі повністю усвідомлюють, які ризики становить для Європи мілітарна, агресивна росія.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц:

Федеративна республіка Німеччини не розглядає відправлення військ на поле бою.

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Еммануель Макрон оголосив про нові кроки щодо підтримки України і заявив, що для перемоги над росією у війні не виключено відправлення до країни західних сухопутних військ.

Сьогодні немає консенсусу щодо відправлення сухопутних військ, але виключати нічого не можна. Ми зробимо все можливе, щоб росія не змогла виграти цю війну, — цитує Макрона AFP. — Ми переконані, що поразка росії потрібна для безпеки та стабільності в Європі.

За підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі Макрон також оголосив про створення нової коаліції, яка постачатиме Україні ракети та боєприпаси великої дальності. Які саме — не уточнюється.

росія, за його словами, стає дедалі агресивнішою не лише на полі бою в Україні, а й загалом. Відкриваючи конференцію в Єлисейському палаці, Макрон заявив, що союзникам України необхідно активізувати підтримку України, війна якої триває вже третій рік.