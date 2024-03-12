Європарламент позиватиметься проти уряду ЄС, який розблокував 10 млрд євро Угорщині

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Європейський парламент готується подати до суду на Європейську комісію через її суперечливе рішення розморозити мільярдні кошти для Угорщини наприкінці 2023 року.

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Про це повідомили виданню POLITICO Brussels Playbook люди, причетні до цього рішення.

Комітет парламенту з юридичних питань у понеділок майже одноголосно проголосував — 16 членів «за», один «проти» та жоден утримався — за подання на Комісію до суду за порушення зобов’язань щодо захисту грошей платників податків від нецільового використання.

У грудні минулого року Комісія розблокувала 10,2 мільярда євро заморожених фондів згуртування ЄС, призначених для Будапешта, які були стримані через проблеми з правами людини та верховенством права.

Рішення було прийнято за день до саміту ЄС, на якому лідери мали обговорити нову допомогу Україні та початок переговорів про вступ для Києва — кроки, які прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожував заблокувати.

Рішення президента Комісії Урсули фон дер Ляєн розморозити кошти зустріло негативну реакцію з боку євродепутатів, які звинуватили її в тому, що вона піддалася шантажу Орбана.

Ми вважаємо, що у нас є вагомі аргументи, оскільки Комісія суперечить сама собі щодо того, чи поважає Угорщина верховенство права, — сказав депутат Європарламенту від Зелених Даніель Фройнд у понеділок увечері.

Цей крок комітету, який підтримують члени власної Європейської народної партії фон дер Ляєн, розроблено як «знак президенту Комісії про те, що верховенство права не можна обмінювати на угоди з Орбаном, — сказав Фройнд.

Лідери політичних груп збираються зустрітися в четвер, щоб дати остаточне зелене світло президенту Роберті Метсола для звернення до Комісії до суду до 25 березня. Разом із лідерами S&D, Зелених, лівих і лібералів лідер ЄНП Манфред Вебер проголосує за цей крок.

Представник Комісії заявив у вівторок вранці, що ухвалюючи ці рішення, вона дотримується «суворих часових рамок і умов». Оскільки Угорщина надала «всі докази, необхідні Комісії, щоб продемонструвати незалежність своєї судової влади», вона «була під юридичним зобов’язанням прийняти це рішення».