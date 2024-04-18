Спікер Палати представників назвав критично важливим надання Україні летальної зброї

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Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вважає критично важливим надання Україні летальної зброї.

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За словами Джонсона, він довіряє доповідям розвідки про те, що «Сі, Володимир Путін та Іран справді є віссю зла». І якщо путіну дозволять, він продовжить свій похід по Європі". Його заяву цитує «Голос Америки.

Спікер у коментарях пресі додав те, про що півроку говорили люди, які закликали його до дій:

Допомога Україні зараз критично важлива. Путін продовжить маршувати Європою, якщо йому це дозволити. Я краще пошлю в Україну кулі, ніж наших хлопців.

17 квітня Палата представників оприлюднила текст нового законопроекта про підтримку України, анонсований Майком Джонсоном. Голосування очікують ввечері в суботу. Коротко пройдемось по основних моментах та інших важливих деталях.

Новий законопроект суттєво не відрізняється від того, що раніше ухвалив Сенат. Туди заклали близько 61 млрд для України. З військового — на програми PDA, USAI, і поповнення запасів США. Це дозволить Пентагону надавати Києву зброю зі своїх складів і закуповувати її в індустрії.

Економічну допомогу пропонують надавати в борг. Втім, у президента будуть повноваження цей борг пробачити. Перші 50% можна буде списати після виборів у листопаді. Інші 50% - не раніше 2026 року. Тому тут багато залежатиме від результатів виборів.

Інша відмінність — заклик до президента надати Києву далекобійні ракети ATACMs. Це положення включив республіканський конгресмен МакКол — втім, воно не має обовʼязкового характеру. Тому кінцеве рішення тут все одно буде за Білим домом і Пентагоном.

Також у тексті законопроекту є так звана «Стратегія для України», де йдеться про те, що метою США має бути допомога Україні перемогти у війні.

На додачу до цього, Палата представників оприлюднила ще один — окремий законопроект про використання вилучених російських активів на користь України.

Конгресмени мають час до суботи, аби ознайомитись із документом. Також у них є можливість вносити правки. З одного боку — це намагання заручитись більшою підтримкою різних груп. З іншого — може затягнути процес голосування та ускладнити збір голосів.

Джо Байден уже заявив, що підтримує законопроект Джонсона. Принаймні у тому вигляді, в якому ми його побачили зараз. Якщо його ухвалить Палата представників, а потім повторно — Сенат, президент пообіцяв без зволікань його підписати.