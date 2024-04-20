Палата представників США зібралася голосувати за допомогу Україні

https://racurs.ua/ua/n194556-palata-predstavnykiv-ssha-zibralasya-golosuvaty-za-dopomogu-ukrayini.html

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Палата представників США 20 квітня почала роботу о 9.00 молитвою (о 16.00 за Києвом), після чого законодавці почнуть виголошувати короткі промови, розгляд поправок, дебати щодо законопроєктів цього дня.

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У графіку роботи Палати представників початок голосування за допомогу Україні визначений на 13.00 годину дня (20.00 за Київським часом).

Палата представників голосуватиме за міжнародну допомогу, зокрема для України. Рівно через півроку після того, як Білий дім подав свій запит.

Зі 137 поправок, які внесли до законопроекту, регламентний комітет пропустив лише чотири. Вони стосуються зменшення допомоги чи виключення окремих пунктів із тексту. Втім, кореспондентка «Голосу Америки» Катерина Лісунова повідомила, що шансів у цих поправок пройти небагато.

Попередні голосування свідчать, що голосів за підтримку України мало б вистачити. Попри гучну меншість противників законопроекта, більшість конгресменів з обох партій підтримують виділення допомоги. В українському посольстві кажуть, що зберігають обережний оптимізм.

У Сенаті анонсували, що залишаються працювати на вихідних — щоб у разі схвалення допомоги в Палаті представників не зволікати з голосуванням зі свого боку і передати документ на підпис президента Джо Байдена.

Сам Байден ще раніше заявив, що підтримує інціативу спікера Джонсона, і щойно ухвалений законопроект опиниться в нього на столі, він його негайно підпише.

В Пентагоні теж сподіваються на швидке голосування.

Якщо на цих вихідних допомогу схвалять, там готуються оперативно надіслати Києву пакет озброєнь з власних складів, який серед іншого може містити засоби ППО та артилерії. Доставити допомогу зможуть за лічені дні.

Cпікер Палати представників Майк Джонсон опублікував текст ініціативи фінансування допомоги Україні. Про це йдеться в ініціативі спікера.

Документ передбачає надання Україні 60,84 мільярда доларів, із них:

23,2 млрд доларів піде на поповнення оборонних товарів та послуг, що надаються Україні.

13,8 млрд доларів — на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення.

26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.

Також законопроєкт має посилити нагляд через вимоги особистого моніторингу та передбачає угоду про повернення коштів за економічну підтримку України з боку США.

Важливим пунктом ініціативи є те, що цей законопроєкт зобов’язує президента США у найкоротший термін після набрання чинності передати Україні оперативно-тактичні ракетні комплекси великої дальності ATACMS.