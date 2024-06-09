Вибори до Європарламенту - з'явилися перші результати

https://racurs.ua/ua/n196164-vybory-do-ievroparlamentu-z-yavylysya-pershi-rezultaty.html

Ракурс

Президентка Європарламенту Роберта Мецола оголосила про попередні результати виборів до інституції на скликання 2024−2029 років.

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Це дані станом на 20.12 9 червня із голосуванням від 11 країн.

Партії, які попередньо вже пройшли до Європарламенту, можна побачити на офіційній інфографіці.

Проукраїнська Європейська народна партія (ЄНП) лідирує на виборах до Європарламенту. ЄНП, яка у нинішньому Європарламенті має найбільшу фракцію, здобуває близько 180 зі 720 місць у новому скликанні Європарламенту. Урсула фон дер Ляєн є кандидаткою на посаду глави Єврокомісії від ЄНП.

Другою за чисельністю фракцією, згідно з прогнозами, залишається Прогресивний альянс соціалістів і демократів (СіД), який може отримати близько 135 місць, зазначає агенція dpa. За ними слідує об'єднання лібералів «Оновлюючи Європу», які можуть розраховувати на групу у парламенті у кількості від 81 до 87 депутатів.

Європейські консерватори і реформісти (ЄКР) можуть отримати 80 мандатів, а праві націоналісти об'єднання «Ідентичність і демократія» — 70 місць. Натомість об'єднання «Зелені/Європейський вільний альянс», згідно з прогнозами, значно втратить у представництві в ЄП і отримає менше 60 місць.

Загалом, згідно з цими попередніми цифрами, праві партії, ймовірно, отримають найкращий приріст у результаті серед усіх сил у порівнянні з попередніми виборами 2019 року

Європейські консерватори і реформісти (ЄКР) можуть отримати 80 мандатів, а праві націоналісти об'єднання «Ідентичність і демократія» — 70 місць. Натомість об'єднання «Зелені / Європейський вільний альянс», згідно з прогнозами, значно втратить у представництві в ЄП і отримає менше 60 місць.

Загалом, згідно з цими попередніми цифрами, праві партії, ймовірно, отримають найкращий приріст у результаті серед усіх сил у порівнянні з попередніми виборами 2019 року, зазначає dpa.

Вибори до ЄП традиційно проходять протягом чотирьох днів. Вони розпочалися 6 червня в Нідерландах. Протягом наступних двох днів європарламентаріїв обирали в Ірландії, Латвії, на Мальті, у Словаччині та Чехії. У більшості держав-членів ЄС, включно з Німеччиною, голосування відбувається в неділю, 9 червня. Інформація про розподіл місць у Європейському парламенті десятого скликання буде доступна того ж дня, о 23.00 за середньоєвропейським часом.

У ФРН на євровиборах лідирують консерватори

За даними опитувань, перемогу на виборах до Європарламенту здобув блок ХДС/ХСС з майже 30 відсотками голосів. На другому місці — ультраправа «Альтернатива для Німеччини», яка набрала 16,5% голосів.

За даними екзитполів, на виборах до Європарл%менту у Німеччині здобув перемогу опозиційний консервативний блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС). За даними опитувань на виході з виборчих дільниць в неділю, 9 червня, консерватори набрали 29,5% голосів, повідомляє соціологічна служба Infratest Dimap.

Друге місце — в ультраправої «Альтернативи для Німеччини» (АдН), яка отримала, за даними екзитполів, 16,5%. Найбільша партія правлячої у ФРН коаліції — Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) — набрала 14% голосів, а її партнери «Союз-90/Зелені» — 11,5% і Вільна демократична партія — 5%. За Союз Сари Ваґенкнехт проголосували 5,5% виборців, за Ліву партію — 2,8%.

У Німеччині до виборів до Європарламенту було допущено 35 партій.

За попередніми даними, явка на виборах становила 64%, що вище від результату попередніх виборів у 2019 році (61,4%).

Право участі у виборах 720 депутатів Європарламенту мали загалом майже 360 мільйонів виборців, у тому числі майже 65 мільйонів німців, які обирали 96 членів ЄП. В Німеччині вперше цьогоріч на виборах до Європарламенту право голосу мали громадяни починаючи з 16-річного віку.

В останній день виборів до Європарламенту — 9 червня — голосування відбулося у 21 з 27 країнах ЄС. У кількох країнах вибори відбулися раніше. Зокрема, 8 червня проголосували виборці у Словаччині, Латвії та на Мальті, а також в Італії.