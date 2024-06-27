Голову Полтавського апеляційного суду звільнили з посади судді через скаргу НАБУ

Сергій Гальонкін, фото: «Полтавщина»

https://racurs.ua/ua/n196749-golovu-poltavskogo-apelyaciynogo-sudu-zvilneno-z-posady-suddi-cherez-skargu-nabu.html

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Голову Полтавського апеляційного суду Сергія Гальонкіна звільнено з посади судді.

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Відповідне рішення сьогодні, 27 червня, ухвалила Вища рада правосуддя. Про це повідомляється на сайті ВРП.

Підставою для притягнення голови Полтавського апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності стала скарга директора НАБУ Семена Кривоноса, яка надійшла 21 листопада 2023 року, щодо поведінки Гальонкіна, котра «порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя».

У скарзі зазначалося, що детективи НАБУ зафіксували позапроцесуальне спілкування Гальонкіна з адвокатом та іншими суддями щодо двох адміністративних проваджень стосовно водіння автомобілем у нетверезому стані.

Своїм рішенням ВРП змінила рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 31 січня 2024 року № 283/3дп/15−24, яким до Гальонкіна було застосовано більш м’яке дисциплінарне стягнення — сувору догану з позбавленням доплат протягом трьох місяців.

Сьогодні під час розгляду скарги НАБУ на рішення дисциплінарної палати, члени ВРП зазначили, що дії Гальонкіна не відповідали нормам суддівської етики, тож Третя дисциплінарна палата застосувала до нього занадто м’яке покарання:

спочатку доповідач у цій справі — член ВРП Віталій Саліхов — запропонував застосувати до Гальонкіна дисциплінарне стягнення у виді відсторонення на місяць від здійснення правосуддя з обов’язковим направленням до Національної школи суддів для проходження курсу з підвищення кваліфікації з застосування норм суддівської етики і подальшим кваліфікаційним оцінюванням. Проте цю пропозицію підтримали лише чотири з 12 присутніх членів ВРП;

альтернативна пропозиція, яку висунув член ВРП Роман Маселко — звільнити Гальонкіна із займаної посади, отримала вісім з 12 голосів.

Звільнення Гальонкіна підтримали голова Ради правосуддя Григорій Усик, члени ВРП Роман Маселко, Микола Мороз, Тетяна Бондаренко, Оксана Кваша, Олена Ковбій, Ольга Попікова та Юлія Бокова. Проти були четверо — голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, Віталій Саліхов, Сергій Бурлаков та Олексій Мельник, які раніше підтримали першу пропозицію.

Це рішення ВРП ще може бути оскаржене в порядку, передбаченому статтею 52 закону «Про Вищу раду правосуддя».