Чверть американців вважає військову допомогу США Україні недостатньою

https://racurs.ua/ua/n196915-chvert-amerykanciv-vvajaie-viyskovu-dopomogu-ssha-ukrayini-nedostatnou.html

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Майже чверть американців вважають, що США не надають Україні достатньо військової допомоги — ця частка зросла у порівнянні з листопадом минулого року.

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Такими є дані опитування Pew Research Center, оприлюднені 2 липня.

Проте більше американців (31%) вважають, що США надають забагато допомоги, а 25% вважають, що вони надають достатній обсяг допомоги.

США — єдине місце серед опитаних, де існують значні ідеологічні розбіжності з цього питання: 51% американців, які відносять себе до правих, вважають, що США надають надто велику підтримку Україні, порівняно з 13% серед тих, хто дотримується лівих поглядів.

В Угорщині та Туреччині найпоширенішою є думка, що їхні країни надають Україні приблизно достатню підтримку (61% і 46% відповідно).

У Польщі думки розділилися: майже однакові частки опитаних вважають, що їхня країна надає Україні забагато (44%) або достатньо (45%) допомоги. Лише 6% вважають, що Польща надає недостатньо допомоги Україні.

Також соціологи з’ясували, що довіра до президента України з боку населення низки країн Європи і США в порівнянні з минулим роком знизилась.

У Швеції вісім з десяти опитаних довіряють Зеленському (https://censor.net/ua/n3497792). Свою довіру до чинного президента України також висловлює близько двох третин респондентів або більше в Канаді, Нідерландах та Великій Британії.

Більше довіряють Зеленському, ніж не довіряють, в Австралії, Бангладеш, Японії, Філіппінах та Південній Кореї. Протилежна ситуація в Малайзії, Сінгапурі та Таїланді.

Також шість з десяти респондентів або більше в Греції, Угорщині та Італії не довіряють українському президенту, ідеться в дослідженні.

Згідно з дослідженням, довіра до президент України знизилась у Польщі. Так, у 2024 році Зеленському довіряють 48% порівняно з 70% у 2023 році.

Водночас довіра знизилась у Південній Кореї (на 15 пунктів) та Південній Африці (на 12 пунктів). В Австралії, Франції, Німеччині, Нідерландах, Іспанії, Франції, Швеції та США падіння є меншим, але досі статистично значущим.