Інвалідність, позов і спецпенсія - як прокурори оформлюють собі захмарні виплати

https://racurs.ua/ua/n200924-invalidnist-pozov-i-specpensiya-yak-prokurory-oformluut-sobi-zahmarni-vyplaty.html

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Кожен прокурор має гайд — як найефективніше паразитувати на державі. В ідеальному випадку він може через 10 років служби піти на пенсію і, продовжуючи працювати, отримувати 90% заробітку прокурора всупереч законодавству.

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Про механізм отримання прокурорами величезних пенсій за інвалідністю написав паблік «Монополіст».

Нагадаємо, 16 жовтня Юрій Бутусов опублікував інформацію про те, що в Хмельницькій обласній прокуратурі понад 60 прокурорів мають інвалідність II групи.

Крім того, більшість прокурорів виявились пенсіонерами.

Через тиждень Офіс генпрокурора підтвердив цю інформацію, надавши статистку по всіх обласних прокуратурах.

Виявилось, що в Хмельницькій та Черкаських областях близько третини всіх прокурорів — інваліди.

Таку тенденцію пов’язують із корупцією в Медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК).

На початку жовтня ДБР викрило голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу та її сина Олександра, керівника обласного Пенсійного фонду на незаконному збагаченні.

Але проблема глибша, навіщо прокурори оформлюють інвалідність?

Ч.1 ст. 86 «Закону про прокуратуру» каже, що з 2020 року прокурор може вийти на пенсію лише після 25 років вислуги. Але ч.9 тієї ж статті каже, що в разі отримання інвалідності I або II групи прокурор може вийти на пенсію через 10 років вислуги.

Для звичайних громадян стаж має бути 35 років.

Таким чином прокурори, будучи повністю працездатними і продовжуючи перебувати на посаді, додатково отримують прокурорську пенсію.

Саме спеціальні пенсії є найбільшою несправедливістю, — пише «Монополіст».

Для того щоб їх отримувати, не потрібно мати зв’язки в місцевому Пенсійному фонді на кшталт Олександра Крупи. Достатньо мати зв’язки в судах, що притаманно прокурором за сферою діяльності, вважаэ видання.

Загальна вартість пенсії в Україні обмежена в 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. З січня 2024 року цей мінімум — 2 тис. 361 грн.

Такі обмеження прописані в статті 85 Закону Про пенсійне забезпечення, а також в Прикінцевих положеннях закону «Про загальнообов’язкове державне страхування».

Відповідні зміни в законодавство були внесені в жовтні 2017 року Законом 2148-VIII задля запобігання подальшому зростанню спецпенсій і соціальному колапсу.

Раніше норма про обмеження пенсій містилась і в ст. 43 закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Але в грудні 2016 року Конституційний суд за поданням Верховного суду визнав цю норму неконституційною. КСУ послався на ст. 22 Конституції, яка передбачає, що нові закони не можуть звужувати прав і свобод.

Крім того, по «прокурорському» закону відповідний пенсіонер отримує 60% від чинної заробітної плати.

До 2018 року цей показник дорівнював 70%, а до 2014 року — 90%.

Відповідні зміни були внесені в грудні 2014 року на хвилі перемоги Революції гідності.

Тепер прокурори, виходячи на пенсію, подають позов в суд до відповідного управління Пенсійного фонду, у якому вимагають скасування обмеження своєї пенсії. Як загальної у 10 прожиткових мінімумів, так і прокурорської — у 60% від зарплати.

Суд, спираючись на рішення КС і прецедентне право, каже що всі подальші законодавчі зміни про обмеження пенсій є неконституційними і призначає позивачу пенсію у 90% від зарплати.

Ось типове рішення Харківського обласного адмінсуду від 30 жовтня. Суд призначив прокурорському «пенсіонеру», якій вийшов на пенсію за вислугою років, пенсію у майже 30 тис грн на місяць.

При тому що максимальний рівень пенсії в країні в цьому році складає 23,6 тис.

Протоптаний шлях прокурора такий: оформив інвалідність, через десять років вислуги оформив пенсію і далі отримуєш прокурорську зарплату. А до неї спецпенсію, яка майже дорівнює прокурорській зарплаті.

У 2024 році видатки Пенсійного фонду складуть 860 млрд грн. З них 120 млрд грн будуть витрачені на спецпенсії.