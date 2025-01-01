Бельгія першою в ЄС заборонила одноразові електронні сигарети

https://racurs.ua/ua/n202732-belgiya-pershou-u-ies-zaboronyla-prodaj-odnorazovyh-veypiv.html

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Бельгія стала першою країною ЄС, яка заборонила продаж одноразових вейпів.

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Країна прагне скоротити кількість нових курців до нуля або майже до нуля до 2040 року і робить інші кроки, щоб «знеохотити» курців і «денормалізувати» куріння.

Куріння вже заборонене на дитячих та спортивних майданчиках, у зоопарках і тематичних парках, а з 1 квітня тютюнові вироби не можна буде продавати в супермаркетах площею понад 400 м² або виставляти в торгових точках.

Офіційне бельгійське опитування про стан здоровʼя, проведене у 2018 році, показало, що 15,3% населення у віці 15 років і старше курять щодня, тоді як у 1997 році цей показник становив 25,5%.

Студенти коледжів, які курять вейп, мають нижчі показники когнітивних функцій, ніж ті, хто не курить — Medical Xpress.

Про відповідне дослідження повідомили дослідники в неділю на щорічній зустрічі Американської неврологічної асоціації в Орландо, штат Флорида. Вони виявили, що чим більше студенти курять вейп, тим нижчі результати вони показують у тестах на навчання, пам’ять, вирішення проблем та критичне мислення.

Студенти, які викурювали від 10 до 20 затяжок на день, мали на 9% нижчі результати, ніж ті, хто не курив, а ті, хто викурював більше 20 затяжок на день, мали майже на 14% нижчі результати, виявили дослідники.

Попередні дослідження показали, що куріння може впливати на роботу мозку, зменшуючи його об'єм і знижуючи приплив крові до клітин мозку, зазначають дослідники у довідковій літературі. Нікотин також викликає нейротоксичність, яка пошкоджує клітини мозку.