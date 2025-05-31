Новини
Ракурс
«Я взагалі не знаю, хто це» — Джо Байден висміює критиків

31 тра 2025, 18:32
Експрезидент США Джо Байден висміює своїх критиків.

«Політичний динозавр» виступив на заході на честь Дня пам’яті американських ветеранів у своєму рідному штаті Делавер, повідомляє кореспондент BILD Хайко Ролофф.

Ми це переможемо. Я відчуваю себе добре про те, щоб приймати певну таблетку протягом наступних шести тижнів.

Екс-президент також відреагував на обурення республіканців — ті звинувачують Демпартію та дружину Байдена Джилл у тому, що вони приховували проблеми з його розумовим та фізичним здоров’ям, коли він ще займав Овальний кабінет.

Ви ж бачите, що я розумово неповноцінний і не можу ходити, — сказав іронічно Байден.

Про прес-секретаря Трампа Керолайн Левітт, яка звинуватила Джилл у прихованні даних про стан чоловіка, він відгукнувся коротко:

Я взагалі не знаю хто це.

Однак як би бадьоро не намагався виглядати Байден, було неможливо не помітити, наскільки він слабкий і наскільки тихий його голос.

Джерело: Ракурс


