У Саудівській Аравії помер принц, який провів 20 років у комі після автокатастрофи

У Саудівській Аравії помер «сплячий принц», який провів 20 років у комі після автокатастрофи

https://racurs.ua/ua/n207946-u-saudivskiy-araviyi-pomer-prync-yakyy-proviv-20-rokiv-u-komi-pislya-avtokatastrofy.html

Ракурс

У Саудівській Аравії помер принц Аль-Валід бін Халід Аль Сауд, який провів у комі майже 20 років після тяжкої ДТП. Він отримав прізвисько «сплячий принц» і став символом надії для своєї сім’ї, яка до кінця вірила, що він прийде до тями.

Аварія сталася ще 2005 року, коли Аль-Валіду було лише 15 років. Він навчався тоді у військовій школі у Лондоні. Через аварію у нього були сильні пошкодження мозку та внутрішні кровотечі. Принца перевезли до лікарні в Ер-Ріяді, де його підключили до апаратів життєзабезпечення.

Батько принца — Халід бін Талал Аль Сауд — усі ці роки не втрачав віри і вів сторінку в соцмережі X, де публікував знімки сина. У 2019 році у сім’ї на короткий час з’явилася надія: на відео видно, як принц, перебуваючи у комі, трохи ворушить рукою. Але покращення не було — 19 липня 2025 року Аль-Валід бін Халід Аль Сауд помер.