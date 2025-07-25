Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Стало відомо, коли може відбутися голосування за законопроєкт про повернення повноважень НАБУ та САП

Стало відомо, коли може відбутися голосування за законопроєкт про повернення повноважень НАБУ та САП

25 лип 2025, 10:19
999

Голосування за законопроєкт про повернення повноважень НАБУ та САП відбудеться наступного тижня.

Дуже ймовірно десь між 29−31 липня, — повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Низка нардепів 24 липня заявили, що помилились проголосувавши за закон про НАБУ та САП.

Так депутатка «Голосу» Таміла Ташева написала на своїй сторінці у Фейсбук, що її голосування «за» викликало «чимало гнівних та емоційних реакцій, включно з прокляттями». Також додала, що підтримує законопроєкт #13533, який відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП.

«Слуга народу» Жан Беленюк також сказав, що помилився й «відчуває особисту відповідальність й не шукає виправдань».

Між ухваленим законом № 12414, що ліквідує незалежність НАБУ та САП, та ухваленням президентського № 13533, виникає лазівка для топ-корупціонерів з можливим використанням генпрокурора — керівник кримінальної практики Адвокатського об'єднання AZONES Микола Мягков у коментарі для ZN.UA.

За словами Мягкова, скандальний закон № 12414 зараз діє, і є можливість подати клопотання про передачу справи з НАБУ до іншого органу, наприклад, ОГП. Клопотання треба встигнути подати до того, як законопроєкт № 13533 набере сили, і генпрокурор повинен буде його розглянути.

Є таке поняття, як зворотна дія у часі. Фактично має застосовуватися той процесуальний закон, який пом’якшує положення обвинуваченого чи підозрюваного. Фактично можна припустити, що тепер у сторони захисту є можливість все ж таки звертатися до генпрокурора — навіть якщо цей закон діяв один день, — але тепер можна використовувати те, що була інша процедура на певний момент часу. Всі, хто до набрання чинності встигне звернутися до генпрокурора з відповідними заявами, то генпрокурор має розглядати їх за законодавством, яке діє зараз. Тому подивимося, які топ-посадовці звернуться, — заявив юрист.

Нагадаємо, до Верховної Ради надійшов невідкладний президентський законопроєкт № 13533 про посилення повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За словами народного депутата Железняка, у ньому повертаються усі норми, які «так героїчно міняли 22 липня у порушення закону та регламенту».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...
Новини партнерів