https://racurs.ua/ua/n208383-my-ne-budemo-daruvaty-svou-zemlu-okupantam-zelenskyy.html

Ракурс

Україна не піде на територіальні поступки росії під час обговорення мирної угоди, але готова до реальних рішень, що забезпечать справедливий і тривалий мир.

«Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть». Про це заявив президент України Володимир Зеленський щодо майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа і правителя рф путна.



Зелленський зазначив, що будь-які домовленості без участі України є «мертвими рішеннями» і не принесуть миру. Він наголосив на готовності працювати разом із президентом США Дональдом Трампом та іншими міжнародними партнерами задля досягнення миру, який «не розвалиться через бажання москви.