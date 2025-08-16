Новини
Ракурс

Трамп: Ми вирішили, що треба завершувати війну, а не встановлювати тимчасове перемир’я

16 сер 2025, 13:11
«Ми вирішили, що потрібно завершувати війну, а не встановлювати тимчасове перемир’я», — заявив президент США Дональд Трамп за підсумками переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

Про це він написав у соціальній мережі Truth Social.

«Чудовий і дуже успішний день на Алясці! Зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним пройшла дуже добре, як і пізня нічна телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським та різними європейськими лідерами, включаючи шановного Генерального секретаря НАТО. Усі визначили, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною — це звернутися безпосередньо до мирної угоди, яка могла б покласти край війні, а не до простої угоди про припинення вогню, яка часто не дотримується. Президент Зеленський приїде до Овального кабінету у понеділок вдень. Якщо все вийде, ми заплануємо зустріч із президентом Путіним. Потенційно мільйони життів людей буде врятовано», — заявив Трамп.

