Трамп: Ми вирішили, що треба завершувати війну, а не встановлювати тимчасове перемир’я

https://racurs.ua/ua/n208522-tramp-my-vyrishyly-scho-treba-zavershuvaty-viynu-a-ne-vstanovluvaty-tymchasove-peremyr-ya.html

Ракурс

«Ми вирішили, що потрібно завершувати війну, а не встановлювати тимчасове перемир’я», — заявив президент США Дональд Трамп за підсумками переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

Про це він написав у соціальній мережі Truth Social.

«Чудовий і дуже успішний день на Алясці! Зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним пройшла дуже добре, як і пізня нічна телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським та різними європейськими лідерами, включаючи шановного Генерального секретаря НАТО. Усі визначили, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною — це звернутися безпосередньо до мирної угоди, яка могла б покласти край війні, а не до простої угоди про припинення вогню, яка часто не дотримується. Президент Зеленський приїде до Овального кабінету у понеділок вдень. Якщо все вийде, ми заплануємо зустріч із президентом Путіним. Потенційно мільйони життів людей буде врятовано», — заявив Трамп.