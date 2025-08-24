https://racurs.ua/ua/n208661-luzan-zdobula-chetvertu-zolotu-medal-na-chempionati-svitu-2025.html

Українська веслувальниця Людмила Лузан здобула вже четверту золоту медаль на чемпіонаті світу 2025 року з веслування на байдарках і каное.

Цього разу українка здобула перемогу в одиночці на дистанції 200 метрів. Лузан подолала дистанцію за 46,09 секунд та випередила Яріслейдіс Сірілом з Куби (46,27) та «нейтральну» Єкатєріну Шляпнікову (46,59).