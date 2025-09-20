https://racurs.ua/ua/n209216-ssha-pryzupynyly-chastynu-prodaju-ozbroien-ievropi-schomoje-poznachytys-na-ukrayinai-atlantic.html

Ракурс

США фактично призупинили частину продажу озброєнь до Європи, від чого може постраждати й Україна, пише журнал The Atlantic.

За даними його джерел, Пентагон склав список систем, визнаних у дефіциті, та блокує нові заявки. Особливо це стосується комплексів Patriot, які Вашингтон хоче залишити для потреб.

Для Європи це велика проблема, оскільки багато країн передають свої системи Україні та розраховували заповнювати запаси за рахунок американських постачань (а також закуповувати зброю у США для Києва — Ред.). Наразі союзники змушені шукати альтернативи. Данія, яка вела переговори зі США, потім уклала контракт на $9,1 млрд із французько-італійськими та німецькими виробниками замість Patriot.