ХАМАС відмовився виконувати вимогу Трампа. Ізраїль завдав нових ударів по Газі

Палестинське угруповання ХАМАС фактично відмовилося виконати один із ключових пунктів мирного плану президента США Трампа по сектору Газа — роззброєння свого військового крила.

Про це повідомляє арабська інформаційна агенція Al Jazeera.

У ході переговорів з посередниками ХАМАС заявив, що висловлена ним згода на умови США для припинення вогню в Газі не передбачає здачі зброї, угруповання вважає це можливим лише після створення повноцінної держави Палестина зі своєю армією.

Зазначимо, що план Трампа взагалі не передбачає створення повноцінної держави у секторі Гази.

Згідно з баченням США після припинення бойових дій, контроль над анклавом повинен перейти до органу, що складається з міжнародних експертів і палестинців, а нагляд за ним здійснюватиме «рада миру» на чолі з Трампом.

Створення палестинської держави там позначено лише як перспективу, перед реалізацією якої необхідно провести реформи щодо арабського насичення.

При цьому одним із точних пунктів мирного плану Трампа є роззброєння ХАМАС. Після цього члени угруповання можуть залишитися в секторі і мирно співіснувати з новою адміністрацією, або повинні залишити Газу.