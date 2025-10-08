Адвокат нардепа Дубневича: обвинувальний акт містить лише оціночні та політичні судження

Володимир Богатир, адвокат народного депутата України Ярослава Дубневича, стверджує, що обвинувальний акт у так званій «газовій справі» містить лише оціночні та політичні судження і визначає вину нардепа ще до вироку суду. Захисника цитують «Українські новини».

Обвинувачення у так званій «газовій справі» демонструє низку характерних дефектів доказування, що можуть мати місце за відсутності належної доказової бази, стверджує адвокат. Йдеться, зокрема, про використання логічних конструкцій, які не випливають із встановлених фактів, підміну фактичних обставин припущеннями, оціночними судженнями, застосування форми замість змісту і штучне створення аргументів шляхом гіпотетичних розрахунків. Це перетворює обвинувальний акт на документ, що виконує радше оціночну або політичну, ніж процесуальну функцію, вважає захисник: «Усі ці прийоми не є лише риторичними недоліками — вони прямо суперечать приписам ст. 291 КПК України, яка вимагає викладу саме фактичних обставин, підтверджених доказами».

Небезпека вказаної практики, на думку адвоката, полягає в тому, що кримінальне переслідування може бути ініційоване виключно з мотивів політичної доцільності чи економічної конкуренції. Це створює ризик зловживання правом, перетворює кримінальний процес на інструмент тиску.

«Обвинувальний акт як ключовий процесуальний документ має ґрунтуватись на доказах та фактах, а не на припущеннях. Така практика перетворює обвинувальний акт із процесуального документа на політичний памфлет, покликаний легітимізувати переслідування ще до вироку суду. Це є прямою загрозою не лише для презумпції невинуватості, але й для самої ідеї правосуддя як раціональної, доказової діяльності», — зазначає юрист.

Богатир наголосив, що лише за умови суворого дотримання вимог КПК та міжнародних стандартів доказування обвинувальний акт може виконувати своє призначення — бути процесуальною основою для об'єктивного та справедливого судового розгляду. На думку адвоката, проблема, що проявилася в контексті обвинувачення по «газовій справі» є не локальною, а системною.