Пентагон розпочав масштабне накопичення стратегічних мінералів на суму приблизно $1 млрд, щоб знизити залежність США від Китаю, який контролює світові постачання металів, важливих для оборонної промисловості. Про це пише Financial Times.

Ці матеріали — кобальт, сурма, тантал, скандій і рідкісноземельні елементи — потрібні для виробництва літаків F-35, радарів, систем наведення й іншої військової техніки. Згідно з документами Агентства оборонної логістики США, закупівлі різко зросли після того, як Китай запровадив нові обмеження на експорт рідкісних металів і технологій.

Це викликало тривогу у Вашингтоні і Європі через ризик перебоїв у постачаннях. Колишні чиновники міноборони США підтвердили, що нинішній план є найбільшим за останні роки. Згідно із планом, до $500 млн спрямують на закупівлю кобальту, $245 млн — на сурму, $100 млн — на тантал, $45 млн — на скандій. За оцінкою експертів, США прагнуть створити резерв, достатній для мобілізації промисловості в разі надзвичайної ситуації.