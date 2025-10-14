Аварійні відключення світла почали застосовувати в Україні. Фото:

Аварійні відключення світла почали застосовувати в Україні.

Ввечері у вівторок, 14 жовтня, в українській енергосистемі спостерігається складна ситуація, яка була зумовлена попередніми російськими обстрілами української енергетичної інфраструктури. Про це Міністерство енергетики України та НЕК «Укренерго» повідомили в соцмережах.

Аварійні відключення світла застосовано у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській областях. Частково світло вимикають у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях.

У Запорізькій області аварійно знеструмлюються тільки промислові споживачі. А на Чернігівщині обленерго використовує три черги погодинних відключень.

В Міненерго додали, що триває ліквідація наслідків російських атак на енергооб'єкти в усіх постраждалих від обстрілів регіонах.

Нагадаємо, 14 жовтня російська армія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Харківщини та Сумщини. Енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Також триває підготовка до зимового періоду.