Агент ФСБ наводив авіабомби на українські позиції в Донецькій області. Фото: СБУ

Ракурс

СБУ затримала в Донецькій області агента російської ФСБ.

На замовлення ворожої спецслужби він коригував ракетно-бомбові та дронові атаки окупантів по Краматорську та його околицях. Противник сподівався вдарити по запасних командних пунктах і логістичних складах ЗСУ та штурмової бригади «Лють» Нацполіції, які воюють на східному фронті. Про це 15 жовтня прес-центр Служби безпеки України повідомив у Telegram.

На росіян працював 52-річний місцевий безробітний, який обходив територію громади та позначав на гугл-картах об'єкти з найбільшим зосередженням особового складу і військової техніки. Також він фіксував будівлі, де могли б зберігатися боєприпаси та зброя.

Зрадника затримали на фінальному етапі спецоперації. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, дезертир із Збройних сил України на замовлення Росії готував теракт у центрі Запоріжжя. СБУ 13 жовтня затримала агента РФ, який готував підрив саморобного вибухового пристрою у центрі міста. Фігурант мав закласти вибухівку поблизу одного із місць масового перебування людей, а росіяни планувати активувати бомбу в годину пік.