По лінії фронту закінчити війну в Україні пропонує Трамп

https://racurs.ua/ua/n209768-po-liniyi-frontu-zakinchyty-viynu-v-ukrayini-proponuie-tramp.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп знову закликав закінчити війну на території України лінією фронту.

Про це він заявив під час інтерв’ю журналістам.

За його словами, зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським була «теплою».

«Я зустрівся з президентом Зеленським. У нас була дуже хороша, тепла зустріч. На мій погляд, вони повинні негайно зупинити війну, припинити вогонь по лінії фронту — де б вона зараз не проходила, інакше все стане надто складним. Врегулювати це потім уже ніколи не вийде», — сказав президент США.