Росія масовано атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині.

Росія масовано атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині.

19 жов 2025, 20:01
У ДТЕК наголосили, що це вже 4 масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці Напередодні старту опалювального сезону ворог знову вдарив по українській енергетиці.
Під час атаки під землею перебувало 192 співробітника шахти. Триває евакуація наших колег на поверхню.

