Росія масовано атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині.

Ракурс

У ДТЕК наголосили, що це вже 4 масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці Напередодні старту опалювального сезону ворог знову вдарив по українській енергетиці.

Під час атаки під землею перебувало 192 співробітника шахти. Триває евакуація наших колег на поверхню.