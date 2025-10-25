Донат по-американськи: Пентагону анонімно перерахували $130 млн за зарплати військовим

Донат по-американськи: Пентагону анонімно перерахували $130 млн за ззарпати військовим «шатдауну»

Пентагон отримав благодійний внесок у розмірі 130 млн доларів від особи, що побажала залишитись анонімною, на заробітні плати військовослужбовцям США, що могли затриматися через неухвалене вчасно фінансування на подальшу діяльність федерального уряду, повідомляє NBC News.

Першим про анонімний донат для Міноборони на 130 млн доларів сказав президент Дональд Трамп, зазначивши, що пожертву зробив «патріот» і «його друг».



У п’ятницю в Пентагоні підтвердили, що прийняли анонімний благодійний внесок обсягом 130 млн доларів на заробітні плати військовим у період вимушеної паузи у роботі федерального уряду.

Насправді ця чимала сума не буде мати великого значення, оскільки витрати на заробітні плати військових вимірюються мільярдами доларів