На Сумщині ворожий дрон влучив у маршрутку, перевізник призупиняє рух до громади

У Миколаївській сільській громаді російський дрон влучив у мікроавтобус. Всередині був лише водій — він устиг залишити транспорт до влучання. Від удару маршрутка загорілася.
На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих», повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
«У Середино-Будській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждав 29-річний чоловік. Медики надають допомогу.
Перевізник поки призупиняє рух у напрямку Миколаївської сільської громади.
«Вже майже пів року громада перебуває в зоні обов’язкової евакуації. Частина людей виїхала, але дехто повернувся — попри постійні загрози», — зазначив керівник ОВА.