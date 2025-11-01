Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс

На Сумщині ворожий дрон влучив у маршрутку, перевізник призупиняє рух до громади

1 лис 2025, 20:25
999

«У Середино-Будській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждав 29-річний чоловік. Медики надають допомогу.

У Миколаївській сільській громаді російський дрон влучив у мікроавтобус. Всередині був лише водій — він устиг залишити транспорт до влучання. Від удару маршрутка загорілася. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих», повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Перевізник поки призупиняє рух у напрямку Миколаївської сільської громади.

«Вже майже пів року громада перебуває в зоні обов’язкової евакуації. Частина людей виїхала, але дехто повернувся — попри постійні загрози», — зазначив керівник ОВА.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...
Новини партнерів