Удар дронів по нафтотерміналу в Туапсе матиме довгострокові наслідки для Росії — ВМС

Удар дронів СБУ та Сил оборони по нафтотерміналу в російському Туапсе матиме для РФ довгострокові наслідки, повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону

«Цей кейс важливий і він матиме наслідки доволі довгострокові, тому що, окрім безпосередньо ураження технологічних ланцюжків, які задіяні у відвантаженні, буде і реакція серед мореплавців, тобто компаній, які безпосередньо наповнюються там. Це і підняття страхових внесків, і це відіб'є багатьом бажання в принципі заходити в ці порти».

Як зазначив Плетенчук, «різні джерела подають різну інформацію, але всі вони сходяться в тому, що в момент, коли стався інцидент на цих платформах, які відвантажують нафту, там знаходилося як мінімум три судна відповідних, і серед фахівців уже встановлено, чиї саме це були судна».

Водночас речник ВМС наголосив, що ті судна, які в обхід санкцій брали в участь у відвантаженні нафти в Туапсе, «свідомо брали на себе ризики, пов’язані з завантаженням на тих локаціях, які є для нас абсолютно законними воєнними цілями».