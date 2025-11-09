Місцеві жителі називають це «людським сафарі» — Анджеліна Джолі

Цього тижня, з 5 по 7 листопада, голлівудська актриса Анджеліна Джолі вдруге від початку повномасштабної війни відвідала Україну. Вона зустрілася з українськими сім’ями у Миколаєві та Херсоні.



Повернувшись із поїздки, Джолі розповіла в інстаграмі, що її надихнули українці, які, незважаючи на війну та психологічне навантаження, вірять, що життя продовжується.



Джолі закликала уряди Росії та України припинити війну та захистити мирних жителів.



«Цього тижня я з’їздила до Миколаєва та Херсона в Україні, щоб зустрітися з сім’ями, які живуть на лінії фронту. Загроза атак безпілотників там відчувається постійно. Чути низький гомін у небі. Місцеві жителі називають це „людським сафарі“: дрони постійно вистежують людей, полюють на них і тероризують їх. Якоїсь миті нам довелося зупинитися і почекати, поки над нами пролетить безпілотник. Я була в захисному екіпіруванні і приїхала лише на пару днів. А сім’ї тут живуть із цим щодня.

Вони перенесли свої школи, лікарні та дитячі садки до укріплених підвалів, бо вирішили, що життя має продовжуватися. Дивитись на це було тяжко, але ці люди надихають. Багато хто говорив мені про те, як це тисне на психіку — жити з постійним відчуттям загрози. А ще — про те, як їм страшно, що їхній світ забуде».