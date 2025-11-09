https://racurs.ua/ua/n210181-glava-bi-bi-si-tim-deyvi-pishov-u-vidstavku-cherez-vidredagovanu-promovu-trampa.html

Генеральний директор BBC Тім Дейві та голова підрозділу новин BBC News Дебора Тернес подали у відставку через скандал з відредагованою промовою Дональда Трампа, повідомила Британська мовна корпорація 9 листопада.

Раніше газета The Telegraph повідомила, що, згідно із внутрішньою службовою запискою BBC, програма Panorama змонтувала дві частини промови Трампа так, щоб виникло враження, ніби він явно заохочував заворушення в Капітолії у січні 2021 року. На цьому фоні лідер опозиційної Консервативної партії Британії Кемі Баденок закликала до відставок на BBC.

Британська мовна корпорація розповсюдила заяву Тіма Дейві, зроблену після відставки:

Як і всі державні організації, BBC не ідеальна, і ми завжди маємо бути відкритими, прозорими та підзвітними. Хоча це і не єдина причина, поточна дискусія навколо ВВС News, зі зрозумілих причин, вплинула на моє рішення. Загалом BBC працює добре, але були допущені деякі помилки, і як генеральний директор я маю взяти на себе остаточну відповідальність.