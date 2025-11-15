https://racurs.ua/ua/n210317-korupciya-nevidiemna-chastyna-ekonomiky-podolyak-pro-plivkamy-mindicha.html

Відповідні кадри з інтерв’ю чиновника оприлюднюють політичні телеграм-канали.

Так Подоляк прокоментував скандал із «плівками Тимура Міндіча», близького до Володимира Зеленського бізнесмена, якого підозрюють у створенні схем з відмивання грошей навколо «Енергоатому».

За словами Подоляка, «такі кейси виникають» у демократичних системах, і «корупція, на жаль, є невід'ємною частиною сучасної економіки».

На думку радника голови ОП, влада в лічені дні відреагувала на скандал, звільнивши фігурантів справи та ввівши проти причетних до санкцій.