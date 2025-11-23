The Guardian: американські генерали наступного тижня прилетять до Москви для обговорення мирного плану

Група американських генералів під керівництвом міністра армії США Дена Дріскола, ймовірно, незабаром відвідає Москву для обговорення мирного плану президента США Дональда Трампа. Про це пише The Guardian із посиланням на американські джерела.

Видання не наводить жодних потенційних деталей можливого візиту, зазначаючи лише, що він може відбутися наприкінці наступного тижня.

The Guardian також пише, що Трамп зробив Дріскола — колишнього однокласника віце-президента Джей Ді Венса — своїм новим спецпредставником. Видання не уточнює, чи мається на увазі, що він замінить нинішнього спецпредставника з питань України Кіта Келлога, який у січні залишить адміністрацію, чи до цього часу вони працюватимуть паралельно.

Делегація під керівництвом Дріскола 20 листопада у Києві офіційно представила план президенту України Володимиру Зеленському. Після цього той повідомив, що Київ готовий розпочати роботу над мирною угодою на базі плану.