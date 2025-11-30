https://racurs.ua/ua/n210591-na-sayti-bilogo-domu-z-yavyvsya-spysok-zmi-yakyh-zvynuvachuut-u-poshyrenni-feykiv-z-tablyceu.html

Білий дім запустив нову сторінку, присвячену медіаресурсам, які адміністрація Дональда Трампа звинувачує у поширенні «фейків» та спотворенні подій та слів президента.

У верхній частині сторінки розміщено заголовок: «Вводять в оману. Упереджені. Викрито», а на самій сторінці кілька розділів.

Один із них присвячений «медіапорушнику тижня» (Media Offender of the week). У ньому на момент публікації цієї новини було перераховано матеріали CBS News, The Boston Globe, The Independent (разом із іменами репортерів). Ці видання, як стверджує Білий дім, «спотворили слова президента Трампа, представивши його заклик притягти членів конгресу до відповідальності за підбурювання до бунту так, ніби він закликав до їхньої „страти“».

Інший розділ на сторінці називається «Зал ганьби порушників» (Offender Hall of Shame) і супроводжений підписом: «Збірка брехливих матеріалів, що вводять в оману, в ЗМІ, помічених Білим домом». У ньому таблицею наводяться приводи новин, освітлення яких Білий дім вважає «фейковим» — і посилання на матеріали ЗМІ, які про це писали.

Потім на сторінці слідує «таблиця лідерів» (The Leaderboard), в якій перераховуються The Washington Post, MSNBC, CBS News, CNN, The New York Times, Politico, The Wall Street Journal.

Останній розділ — діаграма з рецидивістами (Repeat Offenders). У ній, крім «лідерів», вказані також Axios, BBC, Associated Press, The Hill та інші.