Ракурс
Кремлю сподобалася нова стратегія нацбезпеки США

7 гру 2025, 21:00
999

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу «Россия 1», повідомляє «Українька правда».

Пєсков зазначив, що у стратегії «є формулювання проти конфронтації, у бік діалогу та розбудови добрих відносин».

«Це, з одного боку, добре. Але з іншого боку, ми знаємо, що буває таке, що усе дуже гарно і концептуально написано, але те, що у них називається deep state, робить все інакше. Тож нам потрібно дуже уважно слідкувати за тим, як реалізують цю концепцію», — додав речник Кремля.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв у своїх коментарях похвалив документ за «реальну оцінку багатьох сучасних викликів».

Після ремарок, що це «лише політичні декларації» і значення документа не варто перебільшувати, Медведєв додав, що йому це схоже на «спробу розвороту великого корабля, який довго йшов по інерції і нарешті вирішив змінити курс».

