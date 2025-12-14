У Берліні розпочалася зустріч Зеленського з посланцями Трампа

https://racurs.ua/ua/n210867-u-berlini-rozpochalasya-zustrich-zelenskogo-z-poslancyamy-trampa.html

У Берліні розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з представниками США — спецпосланцем президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Про це повідомив український лідер у своїх соцмережах.

Головна тема зустрічі — мирний план США. Як повідомляли західні ЗМІ, зокрема, сторони обговорюватимуть відповідь Києва на пропозиції Вашингтона. Так, повідомляла газета The New York Times, у своїй відповіді Київ заявив, що Україна має зберегти контроль над своїми територіями на сході країни, де зараз знаходяться ЗСУ.

З боку України у переговорах також бере участь секретар РНБО Рустем Умеров. На зустрічі є канцлер ФРН Фрідріх Мерц.