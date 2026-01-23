У частині Буковини воду подаватимуть за графіком через ситуацію в енергосистемі

Воду у частині Буковини постачатимуть за графіком, фото:

У Сторожинці Чернівецької області через критичну ситуацію в енергосистемі запровадили тимчасовий режим подачі води.

Постачання буде за графіком дев’ятьої групи, а також по дві години вранці та ввечері. Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на голову Сторожинецької громади Ігоря Матейчука.

Матейчук зазначив, що, витрати пального генератора при повній потужності становлять 200 літрів на годину. Тож, щоб подавати воду по шість годин на день потрібно щомісяця витрачати півмільйона гривень.

За словами Матейчука, раніше за наявності електроенергії воду в громаді подавали лише до 12.00 та з 18.00. Після замінили ділянки аварійних труб, ліквідували витоки й таким чином змогли постачати воду упродовж всього дня.

Система потужна — стоять три насоси з перекачувальними станціями. Однак проблема з відключеннями світла. Ми починаємо качати воду, то десь за пів години вона доходить до перших споживачів, а до пʼятиповерхівок — через півтори години, — зазначив він.

Наразі витрати на паливо для роботи генератора по дві години вранці та ввечері становитимуть орієнтовно 300 тис. грн щомісяця.

Згідно з даними сайту «Чернігівобенерго», в області 22 та 23 січня застосовані екстрені відключення електроенергії — графіки не діють.

Джерело: «Суспільне»