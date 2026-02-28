В Ірані повідомляють про 40 загиблих унаслідок влучання по школі для дівчат

https://racurs.ua/ua/n212343-v-irani-povidomlyaut-pro-40-zagyblyh-unaslidok-vluchannya-po-shkoli-dlya-divchat.html

Іранська влада заявляє про 40 загиблих у школі для дівчат внаслідок ударів США та Ізраїля 28 лютого, повідомляє The Times of Israel з посиланням на іранську агенцію Tasnim

Щонайменше 40 людей загинули внаслідок удару по школі в південному іранському окрузі Мінаб, повідомив місцевий губернатор.

ЗМІ додають, що у місті Мінаб є база іранської воєнізованої Революційної гвардії.