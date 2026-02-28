Новини
Ракурс

В Ірані повідомляють про 40 загиблих унаслідок влучання по школі для дівчат

28 лют 2026, 16:46
Іранська влада заявляє про 40 загиблих у школі для дівчат внаслідок ударів США та Ізраїля 28 лютого, повідомляє The Times of Israel з посиланням на іранську агенцію Tasnim

Щонайменше 40 людей загинули внаслідок удару по школі в південному іранському окрузі Мінаб, повідомив місцевий губернатор.

ЗМІ додають, що у місті Мінаб є база іранської воєнізованої Революційної гвардії.

Джерело: Ракурс


