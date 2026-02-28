Найбільший у світі веропорт Дубая припинив приймати та відправляти рейси

https://racurs.ua/ua/n212344-naybilshyy-u-sviti-veroport-dubaya-prypynyv-pryymaty-ta-vidpravlyaty-reysy.html

Ракурс

Аеропорт Дубая (код DXB) — найбільший за міжнародним пасажиропотоком у світі — зупинив роботу через іранські удари по ОАЕ.

Також «до особливого розпорядження» не відправляє та не приймає рейси розташований у Дубаї аеропорт Аль-Мактум (код DWC), повідомила у соцмережі X прес-служба дубайських аеропортів.

Пасажирам рекомендовано утриматися від поїздок до аеропорту та зв’язатися безпосередньо з авіакомпаніями для отримання актуальної інформації про свої рейси.

ОАЕ, Катар і Кувейт закрили свій повітряний простір, рейси як до цих країн, так і з них, у тому числі російських авіакомпаній, було скасовано або перенаправлено.