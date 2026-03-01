Новини
На Близькому Сході закрили небо через війну. В аеропортах застрягли десятки тисяч людей

1 бер 2026, 10:15
Аеропорти по всьому Близькому Сходу залишалися закриті 1 березня через воєнні дії, повідомляє France 24. Свій повітряний простір закрили Ізраїль, Катар, Сирія, Іран, Ірак, Кувейт, Бахрейн і Об'єднані Арабські Емірати.

Авіакомпанія Emirates Airlines призупинила всі рейси до Дубаї і назад як мінімум до полудня 1 березня. За даними Qatar Airways, аеропорт Катару закрито щонайменше до ранку 2 березня. Іран та Ізраїль також закрили свій повітряний простір.

Це призвело до того, що ключові аеропорти на Близькому Сході — в Дубаї, Абу-Дабі та Досі — були закриті. Близькосхідні авіакомпанії скасували понад 1800 рейсів.

За даними авіаційної аналітичної компанії Cirium, три найбільші авіакомпанії, що працюють у цих аеропортах, — Emirates, Qatar Airways і Etihad — зазвичай обслуговують близько 90 тисяч пасажирів на день.

