https://racurs.ua/2794-o-nikomu-ne-nujnyh-starikah-i-nadoevshey-voyne.html

Ракурс

История взаимоотношений между нашей Всеукраинской организацией «Турбота про літніх в Україні» и лондонской организацией WJR (World Jewish Relief – Всемирная еврейская помощь) началась еще осенью 2014. Я тогда носилась по городу в поисках денег на продукты для стариков на Донбассе и в поисках путей переправки туда этих продуктов. К нам поступали звонки из Алчевска, Горловки, Брянки от представителей Украинского союза узников и жертв нацизма (УСУЖН). Нам сообщали о случаях смерти от голода среди людей старческого возраста и просили о помощи.

Каким-то чудом на одном из заседаний ко мне подошла представительницаWJR. Совершенно очаровательная израильтянка-буддистка. Задала несколько кратких и четко сформулированных вопросов. Они дали денег. Потом еще. Потом дали денег на вывоз стариков из дома престарелых. Но не получилось – там все заминировали. Вывезли людей из макеевского психоневрологического интерната.

Мы их потом «пристроили» по семи интернатам в Черкасской области. Вывозили их спешно, полуодетыми. В бедных, а точнее, нищих интернатах было трудно с постельным бельем, одеждой… От WJR поступили деньги на одежду для эвакуированных, на покупку кроватей, постелей, тумбочек. Я искала потом средства для вывоза остальных, но макеевские коллеги мне сказали, что их уже нет. Много позже один из спасенных стал рисовать и этим летом в Черкасском музее была выставка его работ. Я об этом сообщила в WJR. Они были очень тронуты.

Каждый год они давали нам деньги на продукты для стариков. Но после января 2016 года мы уже не могли выехать на неподконтрольную территорию. Нам звонили оттудалюди из организации УСУЖН, просили еду и лекарства… Потом перестали. Просто вымерли.

С 2016 года мы стали возить продукты старикам в села в так называемой буферной зоне. Молодые уехали, а старики остались.

Кроме WJR деньги дважды давали посольство Франции, французский Каритас и Федеральный Фонд EVZиз Германии. WFP(Всемирная продуктовая программа) денег не дала. Я писала им заявки, они корректировали, тянули время, а потом вовсе уехали. С ними у меня были очень неприятные разговоры, когда я требовала включить в список продуктов в наборе сухое молоко, а мне отвечали, что политика, которой они свято придерживаются – грудное вскармливание. Возраст старушек их не смущал.

Кстати, за набор продуктов меня предала анафеме и HelpAge International. Бабушки из Горловки попросили добавить по шоколадке. Меня обвинили в том, что я могла спровоцировать развитие диабета. Я пыталась объяснить, что под обстрелом из «градов» кусочек шоколадки почему-то помогает. Но это дело прошлое.

Этой осенью я получила письма от сельсоветов из Ясиноватского и Бахмутовского районов. Просили еду. Снова стала искать денег. В какой-то телепередаче обратилась ко всем, кто мог бы помочь. Ничего. Написала в Лондон – WJR. Ответили. Поговорили по скайпу. Денег дали. Кстати, посоветовали закупить также стулья-туалеты. Стыдно признаться, но я сама не догадалась. Мы их часто закупали по немецкой программе, но тут я почему-то не сообразила. Эти стулья-туалеты в упаковке очень громоздкие. Все в фуру не помещается. Впрочем, фура там по селам не везде и проходит. Для поездки по селам недалеко от контактной линии фуру сопровождают внедорожники, поэтому доставка сама по себе – процесс сложный и дорогостоящий.

Закупки мы сделали. Доставку в дружественную организацию «Славянское сердце» – тоже. Сейчас они развозят продукты, маски, памперсы, мыло, стулья-туалеты. Получатели – одинокие старики в возрасте 70+ в 12 селах.

Честно сказала представителю WJR, что там, в этих селах, нет ни одного еврея. На меня посмотрели, как на идиотку, и спросили, а какая разница?

Деньги WJR – это добровольные пожертвования лондонских евреев. Кто сколько может, отдает на доброе дело. Вот, в частности, старикам на Донбассе помогают уже семь лет. Без шума, телекамер, зато быстро и по-деловому.

Похоже, никого у нас не интересуют старики. Да и вообще война всем наскучила.

Галина ПОЛЯКОВА, исполнительный директор Всеукраинской благотворительной организации «Турбота про літніх в Україні»