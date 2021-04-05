Хороший, плохой, злой начальник

https://racurs.ua/2842-horoshiy-plohoy-zloy-nachalnik.html

Ракурс

Сергей САЧЕНКО, адвокат, главный редактор портала Pravo.ua

Вспоминаете ли вы время от времени своих бывших? Тех самых, встреча с которыми так сильно повлияла на вашу дальнейшую судьбу. Погодите, я сейчас о работе... А вы о чем подумали? Речь идет о бывших начальниках, которые повстречались на вашем карьерном пути, стали поводырями, указавшими вам верную дорогу. Возможно, оступившись, вы могли опереться на их твердую руку. А может быть, все сложилось иначе, и своего бывшего наставника вы вспоминаете неохотно, радуясь, что ваши пути давно разошлись?

Наверняка у вас есть своя история и собственные критерии, по которым вы оцениваете вклад бывшего руководителя в свое профессиональное становление, словно спортсмен оценивает вклад тренера в личные победы. Но я бы хотел поделиться своими размышлениями о феномене плохих и хороших руководителей. Ведь порой так приятно удариться в ностальгию и вспомнить старых учителей, с которыми ты не только ладил, но и воевал. Именно благодаря им ты формируешься как личность, как наставник, передающий свои знания следующему поколению.

Итак, каким же должен быть настоящий лидер? Задумывались ли вы над тем, чего именно ждут от хорошего босса подчиненные? Каких слов или действий помимо своевременно выплаченной зарплаты? Многочисленные бизнес-тренеры неоднократно повторяют, что главная задача лидера — сформулировать идею, организовать и вдохновить персонал на ее реализацию. Ведь хороших идей может быть много, однако немногим под силу организовать процесс и сплотить коллектив для воплощения идеи в жизнь. «Мало кто может оторваться от рутины и подумать о великом», — говорил когда-то Олег Рябоконь, один из лучших управленцев украинского юридического бизнеса. Действительно, работа настоящего лидера — это творчество, которое не под силу простым «оловянным солдатикам».

Однако самый важный критерий, который, на мой взгляд, выделяет лучшего руководителя среди остальных, — это готовность создавать условия для развития подчиненных. Хороший босс никогда не будет взгромождать себя на пьедестал и выделять из толпы, никогда не будет в одиночку снимать сливки, опасаясь, что ближайшее окружение также претендует на его успех. Лидер не чувствует конкуренции от своих подчиненных, а наоборот — создает условия для их роста, не сдерживая этот логичный процесс. Совсем уж другой вопрос — как много подчиненных готовы воспользоваться возможностью для своего профессионального развития?

В вашей жизни однозначно был человек, принявший вас словно сырую глину после окончания института, помогавший сформироваться и профессионально «затвердеть», обдавая жаром. Уверен, чтобы быть хорошим руководителем, необходимо обладать особой энергетикой, которой настоящему лидеру хватает не только на себя, но и на окружающих. Эта энергия запускает работу коллектива, словно двигатель авто, однако, любой огонь легко может выйти из-под контроля. Именно по такому критерию большинство из нас оценивают руководство. Кричит — значит, плохой босс! Но так ли обстоят дела на самом деле?

Вполне природно, что руководители с горячим темпераментом порой дают волю эмоциям. К этому нужно относиться с пониманием. В разумных пределах, естественно. Намного хуже, когда сильной энергетики в руководителе вовсе не ощущается. Это означает, что человек профессионально перегорел либо находится не на своем месте. Хороший руководитель должен уметь заряжать и делиться своей энергией с другими. Согласитесь, среднестатистический работник, как правило, безынициативен и работает, скорее, ради процесса, нежели на результат. Ведь по его глубокому убеждению за результат в коллективе ответственен только руководитель. Людей, требующих сделать больше и лучше, как правило, на работе недолюбливают. Однако зачастую именно начальник со скверным характером может стать тем самым х-фактором, который позволит вам вырасти и стать лучшей версией самого себя! Возможно, без «волшебного пенделя» вы бы никогда не заставили себя сделать то, что определит вашу дальнейшую карьеру?

Забавно, но порой как хороший человек может быть весьма посредственным директором, так и человека с сомнительными чертами характера могут называть хорошим руководителем... И это будет правдой! В какой-то момент жизни вы можете переосмыслить то, что ранее происходило в вашей карьере, и заново посмотреть на людей, которые ей сопутствовали. Словно старое кино, которое вы ужасно не любили в юности, вдруг заиграет новыми красками и раскроет незамеченный ранее глубокий смысл. Так и руководитель, когда-то казавшийся вам сущим дьяволом, вдруг окажется самым лучшим наставником.

Оценивая то, насколько хорошими лидерами были ваши директора на предыдущих местах работы, наверняка вы постараетесь не повторять чужих ошибок и создадите для своих подчиненных именно те условия, в которых сами ранее нуждались. По крайней мере, неплохо будет задуматься, как коллеги на работе воспринимают ваше наставничество и какие карьерные шаги они могут предпринять в дальнейшем. Ведь давно не секрет, что на новую работу людей, как правило, притягивает бренд работодателя. А уходят... да, уходят они от руководителя.

Все чаще на HR-конференциях можно услышать мнения, что собственники бизнеса сегодня воспринимают свои рабочие кадры как некий ресурс или бизнес-активы. Ведь за деньги в наше время можно купить все что угодно, даже талант, лидерство и опыт в лице нанятых сотрудников. В бизнесе нет места личному, поэтому при финансовых трудностях сокращение штата происходит без лишних эмоций. А сокращать «ресурсы» намного легче, чем сокращать людей. К счастью, трудовое законодательство в Украине пока что не позволяет совершать «трейды» контрактных сотрудников из одной компании в другую, как это происходит в американском спорте между профессиональными командами NBA, NFL, NHL.

С другой стороны, теперь уже и поколение зумеров все чаще начинает относиться к своему работодателю, как некому ресурсу: я нахожусь рядом с тобой ровно до тех пор, пока ты мне выгоден. Теории об единой корпоративной семье, интересных проектах, дружном коллективе и бесплатных печенках отходят в прошлое и попросту смешат молодых соискателей, которых в первую очередь интересует личное развитие.

Как только птенец окрепнет и сможет уверенно взмахнуть крылом, он тотчас вылетает из гнезда, оставив навсегда тех, кто его вскормил. В этот момент между разными поколениями часто происходит недопонимание. Уход молодого сотрудника из компании старший коллега — руководитель воспринимает достаточно ревностно, а зачастую как предательство: «Как же так? Я же тебя вырастил». Однако вместо вопроса «Почему?», ответ на который мог бы все прояснить, молодой сотрудник слышит вопрос «Куда?». Думаю, что умение задавать своим подчиненным правильные вопросы в нужный момент также выделяет хорошего руководителя.

Но на самом деле плохой директор — это прекрасный пример того, что нужно сделать вам, чтобы стать хорошим боссом. Ведь пройдут года, и вы будете наблюдать за успехами тех, кто раньше работал под вашим началом. И наверняка будете гордиться, относясь к ним, будто к птенцам, которых вы подготовили к большому полету. Если, конечно, Вы - хороший начальник ;)