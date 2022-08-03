Прокуратура в поисках черной кошки и тайна следствия

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Ракурс

Новий генеральний прокурор України у першому своєму виступі на посаді задав підлеглим головні актуальні орієнтири діяльності прокуратури в контексті боротьби з агресією рф. Правду кажучи, його попередниця на посаді також накреслювала підлеглим дорожню карту, але якось її не дуже чули. Принаймні, такий висновок можна зробити із розслідування смішної, за великим рахунком, справи, що її ніяк не можуть здихатися прокурори, в арсеналі яких, очевидно, залишилася остання відчайдушна «слідча дія» – змусити людей, чию вину не доведено, бо і доводити нічого, підписати угоду зі слідством, визнавши свою неіснуючу провину. Йдеться про обіди, на які було запрошено учасників американської делегації і посольства США, що обійшлися у 24 тисячі гривень.

На своїй стрінці фб Спеціалізована прокуратура обурилася, зокрема, тим, що «акцент у публікації був зроблений на роботу прокуратури регіону під час широкомасштабного вторгнення рф в Україну у кримінальних провадженнях начебто за дріб'язковими кримінальними правопорушеннями». Наполягаючи на тому, що справа про два обіди і двы вечері 2016 року, по якій прокуратура несамовито захищає інтереси «Укрспецекспорту», який заявляє, що ніяких збитків не було, – мало того, що є дріб'язковою і не актуальною, її івзагалі не мало бути. Справи, яка, судячи з її карколомного розслідування, і з'явилася на світ тільки задля прикриття старих грішків. Приміром, коли порушують справу, щоби вибити, скажімо так, «дієве розкаяння» фігуранта – зазвичай цілком матеріального характеру, а тоді прикрити такі «слідчі дії» нікчемним в юридичному розумінні відгалуженням у справі, закривши основну. Тоді, у 2016-у році метою був сам заклад харчування і схоже, мети була досягнуто. Тепер завдання – хоч якось прикрити старі справи, для чого всі засоби добрі. Тому хоч «Укрспецекспорт» збитків не зазнав, прокурори будуть затято, з року в рік притягувати до відповідальності за них…



Зважаючи на те, що позиція прокуратури полягає виключно у збереженні таємниці слідства і сподіваючись, що вона нарешті візьметься за більш актуальні сьогодні для держави справи, аніж два обіди і дві вечері 6-річної давнини, пропонуємо відповіді на ті запитання, відповісти на які ОГ не захотіли чи не змогли.

1. Протягом якого часу працювали члени делегації?

Відповідь: з 3 по 17 вересня 2016року.

2. Чи входили до складу делегації представники українських підприємств, задіяних у виконанні контракту на виготовлення та постачання військової техніки, чи делегація складалась виключно з іноземних представників?

Відповідь: до складу делегації входили представники а) Укрспецекспорту, б) Укррадарпроекту, в) військовий аташе при посольстві США в Україні, г) представники Офісу з підтримки закупівель іноземних матеріалів, д) технічні спеціалісти Міністерства оборони США.

3. Якщо до складу делегації входили представники українських підприємств, то чи продовжували вони працювати у складі делегації після виїзду з України іноземних представників?

Відповідь: 12.09.2016 з України виїхали лише представники Офісу з підтримки закупівель та МО США. Інші члени делегації працювали до 17.09. 2016 року.

4. Якщо продовжували, то яким чином здійснювалось їх харчування протягом 14-15.09.2016?

Відповідь: витрати на харчування здійснювались згідно з відповідною програмою прийому делегації.

5. Чи були передбачені згідно укладених договорів витрати на харчування членів делегації та за чий рахунок вони повинні були здійснюватись?

Відповідь: згідно з договором комісії всі витрати на прийом та роботу делегації (проживання, харчування, пересування та ін.) покладались на ТОВ «Укррадарпроект».

6. Чи були допитані працівники закладу громадського харчування (адміністратор, офіціанти, бармени, кухарі, працівники бухгалтерської служби тощо) з приводу харчування членів делегації 14-15.09.2016?

Відповідь: допитано лише одного адміністратора ресторану, інші особи не допитувались.

7. Чи були допитані всі члени делегації, зокрема іноземні, з приводу їхнього харчування 14-15.09.2016?



Відповідь: представники Офісу з підтримки закупівель, МО США, військовий Аташе допитані не були.

8. Якщо не були, то з яких причин їх протягом трьох років досудового розслідування не допитали?

Відповідь: представники Офісу з підтримки закупівель, МО США, військовий Аташе перебувають у США.

9. Якщо вони знаходяться поза межами України, то які були вжиті дії щодо їх допиту в порядку надання міжнародної правової допомоги?

Відповідь: жодних.



10. Чи вважає Укрспецекспорт витрачені на харчування кошти своїми збитками та чи заявляв цивільний позов?

Відповідь – збитками не вважає, цивільний позов не заявляв.

11. Чи досягнута мета роботи делегації та чи виконаний Укрспецекспорт контракт на постачання військової техніки?

Відповідь:мета досягнута, контракт виконано в повному обсязі, за контрактом Укрспецекспорт отримала майже 6 млн. дол. США виручки.



12. Чи були зауваження або скарги з боку інших членів делегації (не представників «Укрспецекспорту») щодо рівня їх прийму та обслуговування, зокрема щодо відсутності харчування 14-15.09.2016?

Відповідь: не були.



13. Чи можуть видані закладом громадського харчування розрахункові документи про оплату підтверджувати придбання зазначених у них страв?

Відповідь: Переліку і кількості спожитих страв немає.