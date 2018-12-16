Началась продажа билетов на еще пять дополнительных новогодних поездов от «Укрзализныци»

«Укрзализныця» добавила еще пять поездов на новогодние праздники. Фото: 2D.by

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Racurs.ua

«Укрзализныця» открыла продажу билетов на еще пять дополнительных новогодних поездов, чтобы все желающие смогли на новогодние праздники добраться до мест отдыха или к близким. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщил пресс-центр «Укрзализныци».

Назначили пять дополнительных поездов из Киева в Ужгород, Львов, Ковель и Днепр, из Одессы в Ужгород. Всего на зимние праздники уже продаются билеты на 15 дополнительных поездов. Также в «Укрзализныце» рассказали, что планируют назначить еще 15 дополнительных поездов, то есть всего их будет 30. Благодаря этим поездам и их эффективному обращению планируют перевезти на 5−7% пассажиров больше, чем в прошлом году.

Также в «Укрзализныце» отметили, что нашли возможность ввести новые прямые маршруты Ивано-Франковск — Днепр, Запорожье — Ужгород, Кривой Рог — Ужгород и Сумы — Винница путем удлинения маршрутов уже существующих поездов.

Купить билеты на дополнительные поезда можно с сегодняшнего дня в железнодорожных кассах или с помощью сервисов онлайн-продажи билетов.

Напомним, что «Укрзализныця» отправила в первый рейс тепловоз «Тризуб», который создали совместно с General Electric.